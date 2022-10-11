Генсек ООН Гутерреш поговорил с Зеленским из-за ударов по объектам инфраструктуры Украины

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш поговорил с украинским лидером Владимиром Зеленским из-за массированных ракетных ударов по объектам инфраструктуры страны, которые произошли 10 октября. Об этом журналистам рассказал официальный представитель генсека Всемирной организации на регулярной пресс-конференции в Женеве. Эксперт добавил, что также состоялись дипломатические контакты с украинской стороной на различных уровнях.
Он переговорил с президентом Зеленским сегодня утром и обсудил складывающуюся ситуацию в стране.
Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН
ООН заявили, что продолжат доставлять гуманитарную помощь на Украину.
Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций
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