ООН заявили, что продолжат доставлять гуманитарную помощь на Украине

Стефан Дюжаррик заметил, что миссия проходит в сложных условиях.

В генеральном секретариате ООН заявили, что продолжат доставлять гуманитарную помощь нуждающимся, которые находятся на территории Украины. Соответствующей информацией с журналистами поделился официальный представитель генсека Всемирной организации Антониу Гутериша. Стефан Дюжаррик подчеркнул, что вопрос оказания содействия жителям данной страны специалисты будут изучать в каждом конкретном случае.

Очевидно, что миссия ООН работает на земле в трудных условиях, это активные боевые действия. Мы продолжим доставлять гуманитарную помощь. Это будет рассматриваться в каждом конкретном случае. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН Стефан Дюжаррик назвал ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций