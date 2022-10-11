В ООН Стефан Дюжаррик назвал ракетные удары по Украине неприемлемой эскалацией

В генеральном секретариате ООН рассказали о последствиях, которые массированная атака РФ от 10 октября принесла Украине.

Представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерреша Стефан Дюжаррик назвал ракетные удары по территории Украины неприемлемой эскалацией. Об этом специалист рассказал журналистам на регулярной пресс-конференции. Он напомнил, что эти массированные атаки привели к серьезным разрушениям инфраструктуры в жилых районах городов, а также к жертвам и пострадавшим. Эксперт добавил, что люди "продолжают платить высокую цену" этого конфликта.

Генеральный секретарь глубоко потрясен сегодняшними крупномасштабными ракетными ударами Вооруженных сил Российской Федерации по городам на территории Украины. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций