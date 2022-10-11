Стефан Дюжаррик рассказал о том, почему генсек не оценил ранее этот теракт.

В ООН назвали теракт на Крымском мосту эскалацией конфликта. Соответствующей информацией с журналистами в ходе регулярного брифинга в Женеве поделился официальный представитель генерального секретаря Всемирной организации Антониу Гутерриша. Стефан Дюжаррик причислил взрыв на переправе полуострова к массированным ракетным обстрелам по территории Украины. Чиновник добавил, что то, что мировая общественность видела относительно украинского кризиса за последние дни, является неприемлемой эскалацией.

Мы также видим усиливающуюся тенденцию почти начала этой части войны - удары по гражданской инфраструктуре, что затрагивает мирных граждан во многих местах – это также неприемлемо. Стефан Дюжаррик, пресс-секретарь генсека ООН

Относительно отсутствия реакции на взрыв Крымского моста со стороны генсека ООН Стефан Дюжаррик добавил, что в организации не делается ежедневных заявлений о всем, что происходит, как и о страданиях мирных граждан. Однако это не говорит о том, что ООН не выступает против ударов по гражданскому населению и ее инфраструктуре.

Офис Гутерреша прокомментировал слова Зеленского о ядерном ударе по России.

Фото и видео: YouTube / Организация Объединенных Наций