Генсек НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию альянсу

Йенс Столтенберг призвал ЕС объединиться с НАТО в противостоянии РФ и Китаю.

Генеральный секретарь НАТО призвал Европу не создавать конкуренцию военному альянсу. Такое заявление специалист сделал в эфире бельгийского телеканала RTBF. Йенс Столтенберг призвал Евросоюз не формировать собственные оперативные силы быстрого реагирования для защиты региона в тот момент, когда их союзники сталкиваются с давлением, исходящим от России и Китая.

НАТО уже много лет призывает европейских союзников к увеличению финансирования военных расходов, чтобы иметь лучшие возможности для действий. Я приветствую тот факт, что европейцы стали больше инвестировать. Но это не должно происходить вне НАТО или создавать конкуренцию. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

По мнению эксперта, следует объединить усилия по Северной Америке и Европе для противостояния Москве, которая действует более агрессивно, чем ранее по отношению к мировому сообществу. Ранее западные страны были экстренно эвакуировать собственных граждан из Афганистана из-за решения США завершить военную миссию в стране.

Столтенберг: оставить войска НАТО в Афганистане было невозможно.

Фото: Youtube / The German Marshall Fund of the United States