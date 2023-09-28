Генсек НАТО отреагировал на падение обломков БПЛА в Румынии

Йенс Столтенберг прокомментировал инцидент с дроном в Румынии.

Генсек НАТО Йенс Столтенберг, находящийся с визитом в Киеве, назвал падение обломков беспилотника на территории Румынии "безответственным" поведением России, однако при этом он заявил, что у Североатлантического оборонного альянса нет "никакого подтверждения" этому факту. Соответствующее заявление иностранный эксперт сделал в рамках совместной пресс-конференции с лидером киевского режима Владимиром Зеленским. Таким образом гость Киева ответил на вопрос местных СМИ о том, почему блок так "вяло" отреагировал на инцидент.

Что касается обломков в Румынии, у нас нет никакого подтверждения, что это результат какой-либо намеренной атаки России против территории союзника. Но российские безответственные удары вблизи румынских границ – безответственные и дестабилизирующие. Йенс Столтенберг, генсек НАТО

Генсек НАТО уточнил, что в мире ни у кого не должно быть сомнений в том, что НАТО способно защитить всех международных союзников. Ради выполнения этой задачи блок усиливает свое присутствие на Восточном фланге европейского региона. В частности, в румынию направлено большое количество сил и воздушных патрулей.

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Фото и видео: YouTube / Офіс Президента України