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Генпрокуратура разыскивает 306 незаконных мигрантов по Адмиралтейскому району
Сегодня, 7:29
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lesjasap

Генпрокуратура разыскивает 306 незаконных мигрантов по Адмиралтейскому району

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Приезжих незаконно поставили на учет.

В Адмиралтейском районе Петербурге сотрудники прокуратуры разыскивают более трехсот приезжих, которые были незаконно поставлены на миграционный учет. Сейчас местоположение иностранцев неизвестно. За нарушение законодательства в отношении виновных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мигранты якобы проживали в 18 доме по Измайловскому проспекту. Прокуратура насчитала 306 нелегалов. Их зарегистрировала компания "Строймонтажиндустрия". Позже выяснилось, что фирма предоставила ложные данные, а предпринимательскую деятельность организация не осуществляет.

Фото: Piter.tv

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Теги: мигранты, миграционный учет, нелегалы, прокуратура
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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