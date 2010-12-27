Генпрокуратура разыскивает 306 незаконных мигрантов по Адмиралтейскому району

Приезжих незаконно поставили на учет.

В Адмиралтейском районе Петербурге сотрудники прокуратуры разыскивают более трехсот приезжих, которые были незаконно поставлены на миграционный учет. Сейчас местоположение иностранцев неизвестно. За нарушение законодательства в отношении виновных возбуждено уголовное дело. Об этом сообщает пресс-служба надзорного ведомства.

Мигранты якобы проживали в 18 доме по Измайловскому проспекту. Прокуратура насчитала 306 нелегалов. Их зарегистрировала компания "Строймонтажиндустрия". Позже выяснилось, что фирма предоставила ложные данные, а предпринимательскую деятельность организация не осуществляет.

Фото: Piter.tv