Генпрокуратура проверит "Мега Парнас" из-за возможного нарушения законодательства в использовании коммунальных систем

Представители Генпрокуратуры заинтересовались ТК "Мега Парнас" в Северной столице.

Генпрокуратура России обратила внимание на руководство торгового комплекса "Мега Парнас" в Санкт-Петербурге. Сотрудники ведомства собираются проверить заведение на законность подключения к сетям.

По сведениям от представителей Прокуратуры, ТК в течение двенадцати лет пользуется водоснабжением и водоотведением по временной схеме. Однако, по сведениям от Neva.Today, данные коммуникационные конструкции стоят на кадастровом учете как капитальные. Этот вопрос также изучат специалисты.

Руководство "Мега Парнас" отметило, что их торговые помещения регулярно проходят проверки из различных надзорных подразделений, поэтому причин говорить о том, что торговый комплекс работает с нарушениями, нет. Противоречия в данный момент еще не выявили.