Генпрокуратура предложила создать единый реестр платежей для бизнеса

Игорь Краснов рассказал о поддержке предпринимательства в стране.

Генеральная прокуратура России предлагает создать в стране единый реестр всех существующих платежей для бизнеса. Соответствующее заявление сделал руководитель надзорного ведомства Игорь Краснов, выступая на сессии "Свобода предпринимательства в России: развитие государственных механизмов защиты и поддержки бизнеса", организованной на площадке Восточного экономического форума в 2025 году. Эксперт заметил, что сейчас имеют место случаи, когда из-за ошибки на один день в дате фактического вывоза товаров за пределы территории ЕАЭС (Евразийского экономического союза) предприниматели несли расходы на таможенные платежи по более высокой ставке. В Генпрокуратуре считают, что невнимательность таможенников, как они это сами объяснили, обернулась для участников внешнеэкономической торговли значительными финансовыми потерями.

На мой взгляд, одним из возможных решений данной проблемы могло бы стать создание единого электронного реестра всех существующих платежей для бизнеса. Он должен представлять актуальный, динамично формируемый и, самое главное, прозрачный перечень подлежащих уплате предпринимателями сборов. Эта идея поддержана правительством, организована работа по ее практической реализации. Игорь Краснов, генпрокурор России

Игорь Краснов добавил, что по требованию Генпрокуратуры излишне уплаченные деньги предпринимателей были возвращены.

