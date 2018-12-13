Генпрокуратура РФ готовит иск к экс-меру Владивостока на 3,2 млрд рублей

Игорь Пушкарев получил взятку в размере 75 млн рублей за содействие в заключении контрактов между его подведомственной организацией и компанией брата.

Генпрокуратура хочет взыскать с экс-мера Владивостока Игоря Пушкарева 3,2 млрд рублей, сообщает пресс-служба ведомства 27 мая.

Органы выявили факт картельного сговора Пушкарева и подведомственного учреждения "Дороги Владивостока". Известно, что было заключено около 90 контрактов на общую сумму свыше 3 млрд рублей с компанией брата бывшего мэра "Востокцемент". По версии следствия Пушкарев за содействие получил взятку в размере 75 млн рублей.

Ранее Тверской суд Москвы приговорил Игоря Пушкарева к 15 годам колонии строгого режима. Андрей Пушкарев получил условный срок в связи с инвалидностью. Предприниматель Андрей Лушников получил 10 лет колонии. Осужденные также обязаны выплатить штраф за причиненный ущерб государству на общую сумму 1,5 млрд рублей.

Видео: YouTube / Владивосток ; ПримаМедиа ТВ