Генпрокуратура начала проверку "Победы" из-за поднятия цен на билеты

Правомерность действий лоукостера оценят эксперты.

Генпрокуратура России проверит информацию о подорожании билетов на международные рейсы "Победы". Накануне авиаперевозчик объяснил, что "вынужден" увеличить стоимость билетов в среднем до 40% за границу из-за того, что в зарубежных аэропортах услуга регистрации на стойке предоставляется дополнительно. Об этом сообщили "РИА Новости".

По поручению Генпрокуратуры Московская межрегиональная транспортная прокуратура … проводит проверку в связи с публикацией в СМИ сообщений об увеличении с 28 октября стоимости международных авиаперелетов авиакомпании "Победа" объяснил официальный представитель ведомства Куренной

Ранее на "Победу" жаловались клиенты, которым приходилось проходить платную регистрацию в иностранных аэропортах. Мосгорсуд постановил отменить платную регистрацию в аэропортах за рубежом. Из-за этого компания решила включить стоимость регистрации в стоимость билета, увеличив его на 25 евро.

Ранее Piter.tv писал о том, что Минтранс может ограничить свободу неба иностранным авиаперевозчикам в Пулково.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/World Top ONE