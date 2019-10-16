"Победа" поднимает в среднем на 40% цены на рейсы в Россию

Это словам сотрудников компании, это вынужденная мера.

Лоукостер "Победа" повышает стоимость билетов почти на 40 процентов. Об этом сообщили "Ведомости". Цены увеличатся на перелеты из зарубежных аэропортов в Россию. В среднем для пассажиров авиасообщение с остальными странами станет дороже на 25 евро. По курсу Центробанка - это примерно 1800 рублей.

Представители авиакомпании заявили, что им пришлось поднять цены из-за требований законодательства. Об этом рассказала представитель компании Елена Селиванова. В зарубежных аэропортах за регистрацию на стойке пассажиров авиакомпании платят отдельно. В каждом аэропорте существуют свои правила и расценки по данной услуге.

В России же этот пункт автоматически включается в стоимость приобретенного билета, поэтому не требует дополнительных затрат со стороны клиента.

Ранее Piter.tv писал о том, что "Победа" не планирует возобновлять международные рейсы из Петербурга.

Фото: Piter.tv

Видео: YouTube/Council of the EU