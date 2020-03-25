Генпрокуратура ДНР возбудила дело против Петра Порошенко

Он объявлен в розыск в Донецкой народной республике.

Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила дело против Петра Порошенко. Об этом рассказали в среду в пресс-службе ведомства.

Дело возбуждено по статье 230 УК ДНР из-за убийства Арсена Павлова, командира "Спарты". По версию следствия, именно Порошенко одобрил план по убийству военного.

Пётр Порошенко объявлен в розыск в Донецкой народной республике. Ему избрана мера пресечения в виде заключения под стражей.

Ранее генпрокуратура ДНР квалифицировала как теракт обстрелы со стороны ВСУ.

Видео: YouTube / Петро Порошенко