Генплан Шугозерского поселения утвердили в Ленобласти

Полностью закончить строительство на территории планируется к 2024 году.

В 47-ом регионе утвердили генеральный план Шугозерского поселения. Как сообщила пресс-служба комитета градостроительной политики Ленобласти, соответствующий документ уже подписало областное правительство.

Судя по озвученному в ведомстве плану, поселение обеспечат системами электро-, газо- и теплоснабжения, дорогами и социальными объектами. Численность населения нового объекта на карте региона составит 3054 человека.

Полная реализация генплана намечена на 20242 год.

Ранее мы сообщили о том, что в Подпорожье готовность новой автостанции оценили в 65%.

Фото: Комитет градостроительной политики Ленобласти