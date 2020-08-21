Видео: Геннадий Орлов пообщался с жителями Выборга

Глава районной администрации провел прием граждан и ответил на интересующие их вопросы.

В четверг, 20 августа глава администрации Выборгского района Геннадий Орлов провел прием граждан. Корреспондент Piter.TV побывал на встрече и узнал, что больше всего интересует жителей города.

В основном вопросы граждан касались улучшения жилищных условий, благоустройства придомовых территорий. Так, одна из жительниц обратилась к главе администрации с жалобой об отсутствии отопления в двух помещениях квартиры дома по адресу: улица Гагарина, 25.

По результатам приема сотрудники администрации и управляющей компании "Рассвет" договорились провести совместный комиссионный выход 26 августа.

Будут осмотрены нежилые помещения в цокольном этаже, а также поквартирный обход с опросом людей, были ли проблемы в течение отопительного периода.

По результатам обследования будут сделаны выводы. Если никаких заужений нет, система работает в целом нормально то либо будет замена, либо промывка радиаторов. Андрей Захаров, заместитель генерального директора ООО "УК Рассвет".

Жительница дома по адресу ул. Южный Вал, 26 пришла со словами благодарности.

После ее недавнего визита к Геннадию Орлову были решены многие вопросы благоустройства.

Я приходила по поводу благоустройства территории наших домов по адресу Южный вал, д. 26 и д. 28. Я своим посещением удовлетворена. Когда была у Геннадия Алексеевича в первый раз на приеме, он сказал мне обязательно приходить, если мои вопросы не будут решены, мы будем узнавать причины, почему они не решаются. Меня пригласили, и я пришла как в родной дом. - отметила Нина Красных.

В этот раз требовалось решить вопросы складирования угля напротив дома, спилить аварийное дерево, заасфальтировать участок возле дома, установить освещение. Все они были детально рассмотрены, по каждой проблеме даны разъяснения и соответствующие поручения специалистам Администрации города.