Геннадий Орлов поделился мнением о досрочном вручении "Зениту" титула чемпионов РПЛ

Ранее на эту тему высказался владелец "Спартака" Леонид Федун.

Футбольный комментатор Геннадий Орлов в эфире "Радио Зенит" заявил о том, что не согласен с предложением досрочно признать "Зенит" чемпионом России в связи с эпидемией коронавируса и паузой в чемпионате.

"Не понимаю предложение назначить чемпионом РПЛ команду, которая сейчас идет на первом месте ("Зенит" - прим.). Это несправедливо. Представляете, сколько полетит стрел и пик в сторону клуба от заклятых друзей? Лучше доиграть доиграть сезон и все решить по спортивному принципу" - сказал Орлов.

Напомним, владелец "Спартака" Леонид Федун выступил с предложением остановить сезон в РПЛ и подвести итоги в соответствии с текущим положением команд в турнирной таблице. "Зенит" занимает первое место, набрав 50 очков после 22 матчей.

Ранее стало известно, что Российский футбольный союз приостановил все футбольные соревнования до 10 апреля.

Фото: VK / @zenit