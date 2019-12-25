Генконсула Азербайджана в Петербурге отозвали с должности

Информация о том, кто станет новым консулом, пока не раскрывается.

Султан Гасымов был освобожден от должности генерального консула Республики Азербайджан в Петербурге. Соответствующее решение было принято президентом страны Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает официальное заявление на сайте дипломатического ведомства.

В документе отмечается, что Гасымов больше не занимает эту должность.

Информация о том, кто станет новым консулом, пока не раскрывается. Также неизвестно, почему Гасымов вернулся в Азербайджан.