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Генконсула Азербайджана в Петербурге отозвали с должности
Сегодня, 8:41
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Генконсула Азербайджана в Петербурге отозвали с должности

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Информация о том, кто станет новым консулом, пока не раскрывается.

Султан Гасымов был освобожден от должности генерального консула Республики Азербайджан в Петербурге. Соответствующее решение было принято президентом страны Ильхамом Алиевым. Об этом сообщает официальное заявление на сайте дипломатического ведомства.

В документе отмечается, что Гасымов больше не занимает эту должность.

Информация о том, кто станет новым консулом, пока не раскрывается. Также неизвестно, почему Гасымов вернулся в Азербайджан.

Ранее мы сообщили о том, что отец Ассанжа хочет посетить Петербург.

Фото: Генконсульство Азербайджана в Петербурге

Теги: азербайджан, санкт-петербург
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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