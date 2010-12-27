Хулиганы на Mercedes облили краской генконсульство США на Фурштатской

Полиция проводит проверку после хулиганского нападения на здание генконсульства Соединенных Штатов на Фурштатской улице.

В полтретьего ночи вторника, 29 августа, хулиганы совершили нападение на здание генерального консульства Соединенных Штатов Америки на Фурштатской улице. Около здания остановился автомобиль Mercedes-Benz, двигавшийся от Литейного проспекта. Из машины кинули стакан с краской. Он угодил в фасад здания, краска также забрызгала крыло ведомственной машины. Завершив дело, автомобиль скрылся в сторону станции метро "Чернышевская".

Как стало известно "Фонтанке", полиция выяснила, кому принадлежит автомобиль. Это безработный уроженец Таджикистана. В Северной столице он живет недалеко от консульства. Правоохранители наведались домой к подозреваемому. Однако им никто не открыл дверь. Проверка продолжается, устанавливаются подробности инцидента.