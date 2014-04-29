Сергей Кривонос оценил возможности ВС РФ.

Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны украинского президента Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для киевского режима и страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта "Фабрика Новостей" сделал местный генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева. Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Бывший военнослужащий рассказал о том, что глава киевского режима хвастался тем, что украинские военные уже якобы сломали хребет российской армии. Однако на самом деле это высказывание не отражает реальную обстановку в зоне проведения специальной военной операции на Украине. Сергей Кривонос добавил, что до сих пор Москва имеет техническое и количественное преимущество над ВСУ, а российские войска хорошо обучены.

Украинский генерал Кривонос: Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке мощи России.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин