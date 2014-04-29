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Генерал ВСУ отчитал Зеленского за слова о Путине

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Сергей Кривонос оценил возможности ВС РФ.

Просчеты в оценке способностей российских войск со стороны украинского президента Владимира Зеленского привели к катастрофическим последствиям для киевского режима и страны. Соответствующее заявление в эфире YouTube-проекта "Фабрика Новостей" сделал местный генерал-майор Вооруженных сил Украины в отставке Сергей Кривонос.

Я бы не расслаблялся. <…> Прошлые просчеты в силе врага стали великой бедой для Киева.

Сергей Кривонос, генерал ВСУ

Бывший военнослужащий рассказал о том, что глава киевского режима хвастался тем, что украинские военные уже якобы сломали хребет российской армии. Однако на самом деле это высказывание не отражает реальную обстановку в зоне проведения специальной военной операции на Украине.  Сергей Кривонос добавил, что до сих пор Москва имеет техническое и количественное преимущество над ВСУ, а российские войска хорошо обучены.

Украинский генерал Кривонос: Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке мощи России.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин

Теги: владимир зеленский, всу, генерал, сергей кривонос
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

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