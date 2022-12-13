  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Сегодня, 15:38
270
lesjasap Код плеера Добавить в Яндекс.Новости

Украинский генерал Кривонос: Зеленский допустил серьезную ошибку при оценке мощи России

0 0

Сергей Кривонос оценил слова Эмманюэля Макрона.

Украинский президент Владимир Зеленский допустил серьезный просчет, когда полагал, что Вооруженные силы Украины смогут легко противостоять России. Соответствующее заявление в эфире местного YouTube-проекта Фабрика новостей" сделал генерал-майор ВСУ в отставке Сергей Кривонос. Эксперт добавил, что речь идет о самой значительной ошибке политика, так как именно неверная оценка состояния ВС РФ стала причиной последующих неудач киевского режима на фронте. При этом Сергей Кривонос не согласился с мнением французского президента Эмманюэля Макрона о том, что якобы имеет место геополитическое поражение Москвы. По мнению генерала, во время вооруженного конфликта и подобных критических ситуаций  нельзя верить подобным политическим заявлениям.

Помните в прошлом году Зеленский рассказывал о том, как мы сломали хребет российской армии, так вот посмотрите уже прошло больше года после его слов, а они спокойно продолжают военные действия.

Сергей Кривонос, генерал-майор ВСУ

"Великая армия". Украинский генерал сделал неожиданное признание о России.

Фото и видео: YouTube / Фабрика новин

Теги: владимир зеленский, всу, генерал, сергей кривонос, эмманюэль макрон
Категории: Тема дня, Лента новостей, Мировые новости, Новости России, События на Украине,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии