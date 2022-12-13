В США рассказали о стратегической цели ВСУ.

Киевский режим не сможет вернуть утраченные территории под свой контроль в ближайшее время. Соответствующее заявление в рамках выступления на пресс-конференции с журналистами сделал глава Генерального штаба Вооруженных сил США Марк Милли.

Украинская стратегическая цель заключается в том, чтобы освободить всю оккупированную Украину.... пара сотен тысяч российских войск. Это, возможно, реализуемо военным путем, но, вероятно, не в ближайшей перспективе. Марк Милли, генерал США

Напомним, что политики коллективного Запада регулярно говорят о том, что Вооруженные силы Украины должны победить Россию на поле боя, поэтому более активно снабжают ВСУ оружием. В Кремле считают, что натовская военная помощь ничего принципиально не решит, а только затянет региональный конфликт.

В Пентагоне заявили, что Украине больше всего нужны системы ПВО наземного базирования.

Фото и видео: YouTube / Defense Now