В Пентагоне заявили, что Украине больше всего нужны системы ПВО наземного базирования

Ллойд Остин и Марк Милли оценили необходимость ВСУ по защите территории и воздушного пространства.

Украина в настоящее время больше всего нуждается в системах противовоздушной обороны наземного базирования. Такое мнение по завершению встречи рабочей контактной группы министров по обороне НАТО на авиабазе "Рамштайн" в германии высказал шеф Пентагона Ллойд Остин. Чиновник таким образом ответил на вопрос СМИ о возможных поставках киевскому режиму боевой авиации и истребителей.

Прямо сейчас, как мы все считаем, Украине крайне необходимы средства ПВО наземного базирования. Ллойд Остин, шеф Пентагона

Руководитель Комитета начальников штабов Вооруженных сил США Марк Милли добавил, что задачей Вооруженных сил Украины должен быть "контроль над воздушным пространством" в стране. Генерал подчеркнул, что обеспечить выполнение данной задачи можно несколькими способами, но самым эффективным он находит именно наличие на территории средств ПВО.

Остин сообщил, что танки Abrams для обучения ВСУ прибудут в ФРГ через несколько недель.

Фото и видео: YouTube / Defense Now