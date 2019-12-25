Гендиректором "Метростроя" стал Иван Каргин

В должность главы компании он официально вступит с 15 апреля.

В среду, 14 апреля, на повторном внеочередном собрании акционеров ОАО "Метрострой" назначили нового генерального директора компании. Эту должность занял Иван Каргин. Об этом сообщила пресс-служба организации "ВКонтакте".

С 3 февраля 2021 года являлся врио генерального директора "Метростроя". Официально в должность главы он вступит с 15 апреля.

С февраля 2013 года по январь 2021 года Каргин был зампредседателя Комитета по развитию транспортной инфраструктуры Петербурга. С 2013 года он избирался в Совет директоров "Метростроя" и координировал вопросы строительства метро в городе на Неве.

Сегодня компания "Метрострой" уделяет особое внимание исполнению действующих контрактов на строительство метров в Петербурге. В их числе два участка Лахтинско-Правобережной линии со станциями "Горный институт" и "Театральная", а также участок Красносельско-Калининской линии со станциями "Юго-Западная" и "Путиловская". Работы на объектах не прекращаются. Юрист защищает права компании в суде.

Фото: metrostroy-spb.ru