Все, что интересно!
Войти | Зарегистрироваться
18+
Новости Лента новостей Новости СПб
Гендиректора компании в Петербурге обвиняют в неуплате 3 миллиардов рублей
Сегодня, 18:15
0
alexandra08
95

Гендиректора компании в Петербурге обвиняют в неуплате 3 миллиардов рублей

0
 
 

С 2012 по 2014 годы руководство фирмы по производству бытовой техники обманывало налоговые службы.

Генерального директора ООО "Технопоиск" обвиняют в уклонении от налогов на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург". В ближайшее время дело передадут в суд.

По версии следственных органов, с 2012 по 2014 годы руководство фирмы по производству бытовой техники обманывало налоговые службы. Сотрудники фирмы вносили в налоговые декларации "ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях данного общества  юридическими лицами, имеющими признаки "фирм-однодневок".

Теперь генеральному директору ООО "Технопоиск" грозит около шести лет лишения свободы.

Фото: pixabay.com 

Теги: налоги , суд , технопоиск
Категории: Новости СПб

Оставить комментарий

Новости на эту тему

5