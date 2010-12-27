Гендиректора компании в Петербурге обвиняют в неуплате 3 миллиардов рублей

С 2012 по 2014 годы руководство фирмы по производству бытовой техники обманывало налоговые службы.

Генерального директора ООО "Технопоиск" обвиняют в уклонении от налогов на сумму около 3 миллиардов рублей. Об этом сообщает канал "Санкт-Петербург". В ближайшее время дело передадут в суд.

По версии следственных органов, с 2012 по 2014 годы руководство фирмы по производству бытовой техники обманывало налоговые службы. Сотрудники фирмы вносили в налоговые декларации "ложные сведения о финансово-хозяйственных отношениях данного общества юридическими лицами, имеющими признаки "фирм-однодневок".

Теперь генеральному директору ООО "Технопоиск" грозит около шести лет лишения свободы.

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