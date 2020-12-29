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Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы
Сегодня, 16:03
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matveyvn

Гендиректора TikTok в России пригласили в Госдуму для беседы

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Цель - наладить дальнейшее взаимодействие с хостингом.

Гендиректора TikTok в России Сергея Соколова пригласили в Госдуму для беседы, чтобы обсудить вопросы, которые у парламентариев накопились к хостингу. Об этом рассказал глава комиссии Госдумы по расследованию фактов иностранного вмешательства во внутренние дела России Василий Пискарёв.

Цель данной встречи, сообщает пресс-служба депутата, наладить дальнейшее взаимодействие с хостингом.

Ранее мы писали, что ряд представителей ПАСЕ оспорил полномочия делегации России на зимней сессии.

Фото: pixabay.com

Теги: tiktok, госдума, депутаты
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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Sardar71
Сегодня 16:11

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