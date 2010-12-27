Гендиректора "СМУ-11 Метрострой" осудили за неуплату налогов, но сразу амнистировали

Гендиректор "Метростроя" получил наказание в виде трех лет условно, но в тот же день получил амнистию.

Петербуржцы Андрей Морозов и Олег Хорев признаны виновными в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Такое решение вынес Приморский районный суд 26 апреля. Обоих фигурантов дела наказали тремя и двумя условными годами соответственно. Об этом сообщила объединенная пресс-служба Объединенных судов по региону.

Заседание проводилось в закрытом режиме. На скамье подсудимых оказались бывший генеральный директор ЗАО "УНР" Олег Хорев и гендиректор "СМУ-11 Метрострой". Несмотря на условный срок, согласно постановлению Государственной думы от 2015 года, осужденных амнистировали со снятием судимости.

Напомним, что Морозов и Хорев признали вину еще 17 апреля. Следствие подозревало мужчин в том, что руководимые ими фирмы работали над строительством станций "Адмиралтейская" и вторым вестибюлем "Спортивной", но на самом деле, никакого отношения к ним не имели. За мошенническую схему преступники получили более миллиарда рублей от Федеральной налоговой службы.

С декабря 2017 года счета "СМУ-11 Метрострой" были заморожены, а чуть ранее компания подала документы на признание себя банкротом.

Фото: Pixabay.com