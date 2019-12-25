Гендиректор "Зенита" в очередной раз опроверг слухи о "Зените"

В сети распространилась информация об изоляции одного из игроков клуба.

Генеральный директор клуба "Зенит" Александр Медведев опроверг очередную новость о клубе. На этот раз в сети появилась информация, что одного из игроков изолировали с высокой температурой, передает "Фонтанка".

Специалист заявил, что все здоровы, высокой температуры ни у кого нет и не было. Он лично в этом убедился, потому как сам недавно уехал с базы. Медведев уточнил, что тем, кто "вбрасывает" подобную информацию нужно заботиться в первую очередь о своем здоровье и не шутить с такими вещами.

Примечательно, что в СМИ, которые опубликовали заметку об этом, фамилия игрока не называлась.

Ранее мы писали, что гендиректор "Зенита" прокомментировал слухи об аренде Ерохина и Сутормина.

Фото: Piter.tv