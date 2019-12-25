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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слух об интересе к Даниэле Ругани из "Ювентуса"
Сегодня, 17:19
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Гендиректор "Зенита" Александр Медведев опроверг слух об интересе к Даниэле Ругани из "Ювентуса"

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Ранее была информация о трехлетнем контракте для итальянского защитника.

Генеральный директор "Зенита" Александр Медведев прокомментировал информацию об интересе клуба к защитнику итальянского "Ювентуса" Даниэле Ругани.

"Это очередной слух, не более", - приводит слова Медведева агентство "РИА Новости".

Напомним, Даниэле Ругани стал первым футболистом в Италии, у кого был обнаружен коронавирус. Также в "Ювентусе" сдали положительный тест на инфекцию полузащитник Блез Матюиди и нападающий Пауло Дибала.

Ранее мы писали о том, что "Зенит" готов предложить Даниэле Ругани контракт на три года.

Фото: fc-zenit.ru

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Категории: Лента новостей, Спорт, Зенит, Новости СПб,

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