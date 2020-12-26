Гендиректор РФПИ заявил, что мировой рынок перенасыщен долларами

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировой рынок перенасыщен долларами. По его словам, это является причиной высокой инфляции, а также причиной рекордных скачков цен на энергоресурсы.
Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года.
Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ
Причиной инфляции Дмитриев назвал также сложившуюся ситуацию в газовом секторе.
Ранее мы писали, что Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС.
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