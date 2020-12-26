Гендиректор РФПИ заявил, что мировой рынок перенасыщен долларами

Сейчас происходит рост денежной массы, по его словам.

Глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ) Кирилл Дмитриев заявил, что мировой рынок перенасыщен долларами. По его словам, это является причиной высокой инфляции, а также причиной рекордных скачков цен на энергоресурсы.

Понятно, что сейчас происходит рост денежной массы, свободной наличности в мире, и порядка 40% всех долларов, находящихся в обращении, как раз были напечатаны Соединенными Штатами Америки за последние два года. Кирилл Дмитриев, генеральный директор РФПИ

Причиной инфляции Дмитриев назвал также сложившуюся ситуацию в газовом секторе.

Ранее мы писали, что Путин призвал уделять особое внимание цифровизации на пространстве ЕАЭС.

Видео: Международный форум РЭН