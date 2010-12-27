Гендиректор ЧОПа задержан за вымогательство 4 млн рублей в Петербурге

В Петербурге задержан гендиректор ЧОПа за вымогательство 4 млн рублей. Преступление было совершено два года назад.

В Санкт-Петербурге полицейские и региональное УФСБ задержали генерального директора частного охранного предприятия за вымогательство 4 млн рулей и разбой.

Задержание произошло 31 августа. 44-летний мужчина подозревается в преступлениях, которые были совершены два года назад. По версии следствия, в 2015 году гендиректор ЧОПа вместе со своим приятелем напал на мужчину в одном из ресторанов на Петровской набережной. Кроме того, они угрожали пистолетом. Цель нападения состояла в том, чтобы забрать у пострадавшего 4 млн рублей. Однако не получив желаемую сумму, они похитили у жертвы 25 тысяч рублей.

Дело возбуждено сразу по двум статьям "Вымогательство"и "Разбой".