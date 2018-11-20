Фанаты раскритиковали российскую рекламу Mortal Kombat 11

Главными героями косплея оказались Ирина Мейер и блогер Тимур Сидельников.

Компания "СофтКлаб", которая издает игру Mortal Kombat 11 в России, выпустила рекламный ролик. Косплей с Ириной Мейер и блогером Тимуром Сидельниковым в главных ролях подвергся резкой критике со стороны геймеров. Ролик появился на на YouTube-канале компании, однако позже был удален.

При этом в официальной группе "СофтКлаба" в "ВКонтакте" видеозапись сохранилась. Она продолжает набирать негативные комментарии со стороны пользователей интернета. Геймеры остались недовольны актерской игрой Мейер и Сидельникова и сравнили ее с домашним заданием студенческой лиги КВН.

"Молодцы, более омерзительной рекламы свет еще не видывал", — написал один из подписчиков группы.

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Видео: ВКонтакте / СофтКлаб