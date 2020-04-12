"Они приносят пользу обществу больше, чем те, кто пытается это запретить": команда "Маслина шоу" – о фестивалях косплея

Команда "Маслина шоу" и косплеер Мила "Borzota" в интервью Piter.TV поделились изнанкой фанатских фестивалей, рассказали о трудностях этого увлечения и выразили надежду на улучшение ситуации с организацией мероприятий.

В среде гик-культурных (гик – человек, глубоко увлечённый определённой темой) мероприятий есть много энтузиастов, посвящающих немало сил, времени и средств для создания праздника для других. Среди них — косплееры (косплей –перевоплощение в персонажа из фильмов, игр, аниме, комиксов или книг) и стендовики, Мила Прусакова, Николай Бринкен и Александр Меркурьев, выступавшие вместе в образах экипажа из "Крутого пике" (рубрики журнала видеокомиксов "Каламбур") на различных фестивалях.

Свою деятельность как участники объединения "Маслина шоу" Николай Бринкен и Александр Меркурьев начали более 10 лет назад. Мила Прусакова, которая как независимый косплеер создает образы с 2017 года, присоединилась к проекту в прошлом году. Возраст большинства участников объединения — более 30 лет, а свою деятельность они реализуют в Санкт-Петербурге и Москве. Организация постройки и хранения стендов сопряжены с большим трудом и множеством строительных навыков. Однако главными качествами косплеера и стендовика команда отмечает умение импровизировать, справляться с неожиданными ситуациями.

В фестивалях они находят способ творческой реализации и самовыражения, возможность взять на себя добровольно роль шута. Создавая посетителям хорошее настроение, участники стендов и косплееры получают удовольствие сами — от реакции на их образы, реализованные идеи. Победы в конкурсах и одобрение в социальных сетях уходят на второй план, ведь главной наградой становятся пережитые эмоции, яркие воспоминания и интересные истории.

В последние годы косплееры и стендовики часто сталкиваются с негативными представлениями о своем движении, в том числе с ярлыками принадлежности к запрещенным организациям. Команда отмечает, что фестивали — это просто фестивали, о чем надо помнить посетителям, организаторам и всем окружающим. Как страйкбол остается игрой, а карнавал — карнавалом, так и фестивали являются лишь развлекательными мероприятиями, не направленными на пропаганду каких-либо ценностей.

Это увлечение редко попадается на глаза, но оно может стать именно тем, чего не хватает людям в их повседневной жизни. Оно позволяет найти новое общение, создавать своими руками то, что дарит смех и улыбки посетителям фестивалей, и реализовывать себя творчески совместно с другими энтузиастами.

Материал подготовили Виктор Коншин, Максим Козырев (молодежная редакция Piter.TV)

