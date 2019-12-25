Где в Выборге можно получить знак "Инвалид" на автомобиль 

Опознавательный элемент должен быть установлен в нескольких случаях

Люди с ограниченными возможностями, проживающие в Выборге, могут получить необходимый для проезда на автомобиле знак "Инвалид" в бюро МСЭ №4. Об этом сообщила газета "Выборг".

Бюро располагается по адресу Ленинградский проспект, д. 31. Знак выдается любому человеку с ограничениями по здоровью. На нем указывается серийный номер, срок,до которого специалист установил инвалидность, и прочая информация о владельце.

Использовать знак можно в нескольких ситуациях, в том числе, если человек с ограниченными возможностями не управляет автомобилем. Так, использование элемента разрешено в случае госпитализации инвалида или при использовании им услуг такси.

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Фото: Pixabay