В Выборгском районе изменят расписание автобусов из-за коронавируса 

Автобусы городских и пригородных маршрутов Выборгского района перейдут на движение по сокращенному расписанию с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.
График выходного дня для общественного транспорта утвердил вневедомственный штаб в связи с угрозой распространения на территории Выборга и районных поселений вируса CONVID-19.
По информации комитета дорожного хозяйства, новое расписание автобусов в скором времени появится на официальном портале.
Ранее мы сообщали о том, что жители Выборгского района могут сдать анализы на коронавирус.
Фото: Pixabay
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