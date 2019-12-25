В Выборгском районе изменят расписание автобусов из-за коронавируса 

Транспорт будет ходить по сокращенному графику в течение недели.

Автобусы городских и пригородных маршрутов Выборгского района перейдут на движение по сокращенному расписанию с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

График выходного дня для общественного транспорта утвердил вневедомственный штаб в связи с угрозой распространения на территории Выборга и районных поселений вируса CONVID-19.

По информации комитета дорожного хозяйства, новое расписание автобусов в скором времени появится на официальном портале.

Ранее мы сообщали о том, что жители Выборгского района могут сдать анализы на коронавирус.

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