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В Выборгском районе изменят расписание автобусов из-за коронавируса 
Сегодня, 15:31
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lizapoluda

В Выборгском районе изменят расписание автобусов из-за коронавируса 

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Транспорт будет ходить по сокращенному графику в течение недели.

Автобусы городских и пригородных маршрутов Выборгского района перейдут на движение по сокращенному расписанию с 28 марта по 5 апреля. Об этом сообщает пресс-служба районной администрации.

График выходного дня для общественного транспорта утвердил вневедомственный штаб в связи с угрозой распространения на территории Выборга и районных поселений вируса CONVID-19.

По информации комитета дорожного хозяйства, новое расписание автобусов в скором времени появится на официальном портале.

Ранее мы сообщали о том, что жители Выборгского района могут сдать анализы на коронавирус.

Фото: Pixabay

Теги: выборг, лениградская область
Категории: Новости Ленинградской области, Выборг,

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