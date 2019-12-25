Жители Выборгского района могут сдать анализы на коронавирус

Подтвержденных случаев заболевания в городе и районе не наблюдается.

Медицинские учреждения в Выборгском районе предлагают жителям пройти бесплатное тестирование на выявление CONVID-19. Об этом сообщила пресс-служба МО "Светогорское городское поселение".

По будним дням анализы принимаются в Выборгской межрайонной больнице по адресу Ильинская ул., 8, с 9 до 11 часов утра. Граждане с признаками заболевания ОРВИ также могут обратиться в городскую поликлинику. Прием анализов там осуществляется в будние дни 8 до 20 часов и в субботу с 9 до 14 часов. В воскресенье в случае экстренной необходимости пациентов примет приемный покой больницы на Октябрьской улице, 2.

Отметим, что все жители Ленинградской области, недавно вернувшиеся из-за границы, обязаны уйти на двухнедельный карантин. В этом случае, для сдачи анализов необходимо вызвать врача на дом.

На данный момент в Выборгском районе нет подверженных случаев заболевания коронавирусной инфекции. Администрация делает все возможное, чтобы сохранять ситуацию под контролем.

Ранее мы рассказали о том, что в Выборге состоялось плановое заседание штаба по профилактике коронавирусной инфекции.

Фото: Pixabay