В Гатчинском районе отключат электроэнергию в среду

Электроэнергии не будет до пяти часов вечера.

В среду, 25 мая, в Гатчинском районе Ленинградской области отключат электроэнергию из-за плановых работ на электросетевых объектах. Об этом сообщили в ПАО "Ленэнерго".

Так, с 9 утра отключили свет в Вырицком поселении (Мины, ул. Школьная) и в Пудомягском поселении (Пудомяги, Крестьянское хозяйство "Ижора).

С 10 утра – в Сусанинском поселении (Кобралово, ферма КРС); Веревском поселении (Малое Верево, скотные дворы, Комплекс МФТ Верево; Вайялово, СНТ "Огонек"); Сиверском поселении (Старосиверская, Связи, Победы); Пудостьском поселении (Покизен-Пурская); Таицком поселении (Малая Ивановка, Большая Ивановка), Кобринском поселении (Кобрино).

Электроэнергии не будет до 17:00.

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