Где покататься на лыжах в Петербурге 2022

Piter.TV составил подборку локаций для катания на лыжах в черте города.

Нынешний январь в Петербурге отличился частыми снегопадами, в конце месяца город снова засыпало снегом. Пока пешеходы и автомобилисты возмущаются непроходимыми сугробами и нерасчищенными дорогами, спортсмены ловят дни минусовой температуры и отправляются в заснеженные леса и парки – прокладывать по свежему снегу лыжню. Многие предпочитают для спортивных вылазок Ленобласть, специально для таких горожан работают электрички "Лыжные стрелы". Однако множество достойных и удобных вариантов для катаний есть и в черте города – Piter.TV собрал подборку таких локаций для лыжников.

Парк Сосновка

Крупный лесопарк площадью 302 га располагается в Выборгском районе города и пользуется популярностью у любителей лыж. Кататься здесь можно как по протоптанным дорожкам, так и по нерасчищенным лесным площадкам. Парк открыт круглосуточно, приехать сюда можно со своими лыжами, а можно взять напрокат – пункт проката находится в ста метрах от пересечения Светлановского проспекта и улицы Жака Дюкло и работает с 10.00 до 19.00, выдавать лыжи, лыжные ботинки и палки перестают уже в 17.00. Комплект экипировки стоит 450 рублей за два часа и 800 рублей за сутки, ценник для детей и пенсионеров составляет 250 рублей. В пункте потребуют залог: пять тысяч рублей или какой-нибудь документ. Кроме того, оплатить инвентарь можно только наличными.

ЦПКиО имени Кирова

Покататься на лыжах можно и в большом парке на Елагином острове, где каждую зиму прокладывают трассы. Приехать сюда можно со своим инвентарем, а можно взять лыжи и палки напрокат – соответствующий пункт работает с 11.00 до 19.00 ежедневно рядом с кафе "Нота". За лыжи здесь просят 200 рублей за час и залог в 2000 рублей, имеются льготы.

Сам парк открыт с 6.00 до 22.00 по будням и с 10.00 до 20.00 в выходные. Кроме того, в выходные вход в ЦПКиО платный – 100 рублей.

Парк "Дубки" в Сестрорецке

Крупный парк (61 га) для занятий зимним спортом есть в Сестрорецке. Для лыжников в "Дубках" проложено 12 километров удобных дорожек, вход в парк свободный. При отсутствии своего инвентаря можно взять лыжи, лыжные ботинки и палки напрокат – комплект экипировки стоит 260 рублей за час, для льготников предусмотрены скидки. Подробности о прокате инвентаря здесь.

Парк находится на Дубковском шоссе, 42 и открыт круглосуточно, пункт проката работает с 10.00 до 21.00

Павловский парк

Частых гостей-лыжников встречает и парк музея-заповедника "Павловск", трасса здесь небольшая, но пользуется популярностью. Пункт проката лыжного инвентаря работает у Театральных ворот с 9.00 до 19.00, стандартный лыжный комплект отдают за 350 рублей за час под залог (документ с фотографией или сумму до 3000 рублей).

Парк открыт с 7.00 до 19.00, вход бесплатный по рабочим дням. В выходные и праздничные нерабочие дни за вход придется платить, если вы приехали в промежуток с 10.00 до 17.00.

Варианты без проката

Обладателям собственных лыж и палок можно отправиться в парки, где нет пунктов проката. Любители зимних катаний хвалят следующие локации:

– Ржевский лесопарк (Красногвардейский район) – 1500 га площади, красивая природа, круглосуточно открыт;

– парк 300-летия Петербурга (Приморский пр., 74) – небольшая площадь, красивый вид на Финский залив, открыт с 7.00 до 23.00;

– Удельный парк (пр. Энгельса, 28А) – небольшая площадь, красивая природа, круглосуточно открыт;

– парк Александрино (Кировский район) – 110 га площади, красивая природа, круглосуточно открыт;

– Московский парк Победы (Кузнецовская ул., 25) – небольшая площадь, круглосуточно открыт;

– Таврический сад (ул. Потемкинская, 2-4; ул. Кирочная, 50; ул. Таврическая, 8) – небольшая площадь, удобное расположение в центре города, открыт с 7.00 до 22.00;

– парк Александрия (Петергоф) – 115 га площади, красивые пейзажи, открыт с 9:00-20:00;

– Шуваловский парк (Парголово, Выборгский район) – 142 га площади, круглосуточно открыт. Имеется лыжная трасса "Шуваловская лыжня", которая освещается до 21.00;

– Полежаевский парк (Красносельский район) – 156 га площади, красивая природа, открыт круглосуточно. Имеется лыжная трасса, которую подготавливает детский спортивный клуб (ул. Авангардная, 16);

– Юнтоловский заказник (Приморский район) – 976 га площади, красивая природа, круглосуточно открыт.

Лыжню во всех перечисленных парках прокладывают спортсмены-энтузиасты, поэтому стоит быть готовыми к тому, что протаптывать лыжную дорожку после снегопада придется самостоятельно. Такие варианты хороши и для тех, кто одолжил лыжи у знакомых или взял их напрокат в городских пунктах и компаниях.

Фото: unsplash; pexels