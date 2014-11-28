Эксперты по туризму рассказали, где отдохнуть в Африке

Континент привлекает пляжами, древними городами, невероятной природой, а также экзотической флорой и фауной.

Большая часть россиян уверена, что единственным туристическим направлением в Африке является Египет. Однако многие эксперты отрасли опровергают этот стереотип, уверяя, что туристический потенциал континента гораздо шире. О том, какие ещё африканские страны стоит посетить, рассказал "Петербургский дневник".

По словам представителей туризма, Африка привлекает пляжами, древними городами, невероятной природой, а также экзотической флорой и фауной. Египет стал единственным массовым направлением континента для российских туристов за счёт чартерных рейсов и тотального "аll inclusive".

На данный момент стоимость недельного отдыха в Египте по системе "все включено" в трех-, четырехзвездочном отеле с вылетом из Петербурга стартует от 70 тысяч рублей. Майя Ломидзе, исполнительный директор Ассоциации туроператоров России (АТОР)

Ещё одной популярной среди россиян страной Африки выступает Тунис, который в плане сервиса схож с Египтом и Турцией. По информации компании "Бон Тур", сейчас стоимость девятидневного тура в трёхзвездочном отеле Туниса с вылетом из Северной столицы достигает 140 тыс. рублей за двоих. 4 звезды на таких же условиях стартуют от 150 тыс. рублей, 5 звёзд – от 180 тыс..

Также туроператоры отмечают спрос у российских туристов на Танзанию (Занзибар) со времён окончания пандемии: именно тогда Танзания оказалась одним из первых государств, с которыми РФ возобновила авиасообщение.

Тогда были прямые чартерные программы на Занзибар из нескольких городов России, в том числе из Петербурга, и они были вполне востребованы. На данный момент прямых рейсов нет, поэтому продажи осуществляются с регулярным стыковочным перелетом. Тем не менее, спрос на отдых в Танзании есть, пусть не столь массовый, но постоянный. Сегодня тур на двоих на Занзибар с вылетом из Петербурга на девять ночей в трехзвездочном отеле с включенными завтраками начинается от 280 тысяч рублей. Если появится прямое авиасообщение, то цены несколько снизятся, и туристический спрос на Танзанию возрастет. Алена Хитрова, руководитель отдела по связям с общественностью компании "ANEX Tour Россия"

Фото: Pxhere