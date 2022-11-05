В Приморском районе построят стадион "Олимпийские надежды"

Новый спортивный объект появится на улице Аккуратова.

Губернатор Александр Беглов подписал постановление о строительстве нового многофункционального стадиона "Олимпийские надежды" на улице Аккуратова в Приморском районе. Об этом сообщили в Смольном.

Согласно документу, земельный участок предоставлен для строительства современного физкультурно-оздоровительного комплекса круглогодичного использования. В состав объекта войдут: футбольное поле, многофункциональная спортивная площадка, легкоатлетический сектор, спортивный зал с мобильными трибунами для командных видов спорта, административно-бытовой комплекс.

Срок реализации проекта и действия договора аренды земли для инвестиционных целей составляет 48 месяцев. После завершения строительства стадион будет безвозмездно передан в собственность Санкт-Петербурга.

Новый спортивный комплекс призван обеспечить условия для занятий различными видами спорта как профессиональным спортсменам, так и любителям. Особое внимание уделено многофункциональности объекта и возможности его использования в течение всего года. Проект реализуется в рамках развития спортивной инфраструктуры Северной столицы и подготовки к будущим спортивным мероприятиям. Передача стадиона в городскую собственность после завершения строительства обеспечит его доступность для широкого круга горожан.

Фото: unsplash (Wesley Tingey)