"Газпром" подал иск к российскому филиалу немецкой Linde в суд Петербурга

"Газпром" обратился в Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области с иском к российскому филиалу немецкой группы компаний Linde. Информация о деле появилась в картотеке арбитражных дел, однако детали исковых требований не раскрываются, пишет ТАСС.

Помимо "Линде ГМБХ", ответчиками по делу значатся международная юридическая фирма Pinsent Masons, представляющая интересы Linde в спорах с "Русхимальянсом" — оператором проекта строительства комплекса по переработке и сжижению газа в Усть-Луге (Ленинградская область), а также компания Commercium Immobilien-Und Beteiligungs-GmbH, управляющая недвижимостью и предоставляющая услуги на территории Германии и России. Исковое заявление было подано 17 октября.

Примечательно, что Linde GmbH и Commercium Immobilien уже являются ответчиками в другом иске — со стороны "Газпром переработки Благовещенск". Российская компания, выступающая инвестором и заказчиком проекта строительства Амурского газоперерабатывающего завода, обвиняет немецкие компании в многочисленных нарушениях проектирования, приведших к пожарам на объекте. Изначально сумма претензий составляла 85,733 млрд рублей, но позднее была уменьшена на 5,5 млрд рублей.

