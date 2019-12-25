Газовое обслуживание в Подмосковье изменится с начала 2024 года

До последнего времени газовое оборудование в домах Московской области обслуживали сотни частных организаций, многие из которых делали это недобросовестно.

С 1 января 2024 года Московская область переходит на новую систему техобслуживания газового оборудования в домах. Она призвана обеспечить максимальную безопасность жителей. Первое совещание по данному вопросу состоялось в Дубне по поручению губернатора региона Андрея Воробьёва. Об этом рассказал телеканал "360".

Мероприятие провели зампредседателя правительства Подмосковья Мария Нагорная и гендиректор "Мособлгаза" Игорь Баранов. На совещании присутствовали представители МВД, ГУСТ, Госжилинспекции, Министерства ЖКХ, ГУРБ.

До последнего времени газовое оборудование в домах Московской области обслуживали сотни частных организаций, многие из которых делали это недобросовестно. Однако с начала следующего года все они будут заменены на января единую компанию "Мособлгаз", которая поспособствует защите граждан от мошенников.

Ранее мы сообщили о том, что Андрей Воробьёв поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа.

Фото: "Мособлгаз"