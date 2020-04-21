Андрей Воробьёв поручил разработать бесплатную систему безопасности при утечках газа

По словам губернатора, ряд трагических случаев, связанных с утечками газа, необходимы не только для продолжения политики безопасности, но и для усиления модернизации газовой отрасли.

Губернатор Подмосковья Андрей Воробьёв направил правительству региона поручение о разработке бесплатной системы безопасности в случаях утечки газа в жилых объектах. Об этом сообщил телеканал "360", цитируя слова главы региона на заседании правительства.

По словам губернатора, ряд трагических случаев, связанных с утечками газа, необходимы не только для продолжения политики безопасности, но и для усиления модернизации газовой отрасли.

Особое внимание нам нужно уделить социально незащищенной группе граждан. Часто это одиноко проживающие пенсионеры. Здесь я предлагаю подумать и обеспечить бесплатную систему безопасности — именно тот механизм, который в случае утечки перекрывает газ. Вы знаете, что эта аппаратура более дорогая, но очень важная. Андрей Воробьёв, губернатор Московской области

Ранее мы сообщили о том, что синоптик предупредил москвичей о наступлении "африканской жары" до 2 ноября.

Фото: Пресс-служба Губернатора Московской области (Антон Чернов)