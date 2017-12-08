Газовые плиты в центре Петербурга предложили заменить на электрические

Это сделают только в том случае, если решение одобрят собственники жилья.

В Смольном предложили разработать проект, который позволит отказаться от использования газовых колонок в жилых домах Петербурга. Вопрос обсудили на заседании правительства города 28 августа.

Газовые плиты и водонагревательные колонки в домах, считающихся объектами культурного наследия, предлагают заменить на электроплиты и централизованную систему водоснабжения. Этим займется комитет по энергетике и инженерному обеспечению, однако последнее слово останется за собственниками жилья.

На заседании правительства сообщили, что к предстоящей зиме энергетический комплекс Петербурга готов на 90%.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что Смольный сократил субсидию метрополитену на 575 млн рублей.

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