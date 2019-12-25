  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
Под Петербургом пенсионерка случайно загорелась от газовой плиты и погибла
Сегодня, 8:36
183
sashshsas Добавить в Яндекс.Новости

Под Петербургом пенсионерка случайно загорелась от газовой плиты и погибла

0 0

Еще 7 декабря 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В Гатчине пенсионерка погибла после того, как случайно дома загорелась от газовой плиты. Об этом пишет "Фонтанка".

Предварительно, еще 7 декабря 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу из квартиры на Чкаловской улице. У нее был ожоговый шок и обгорел 31% тела, в частности, пострадали голова, шея и правая рука. Накануне ночью врачи констатировали смерть. 

Ранее мы рассказывали о том, что взрыв газовой плиты произошел в квартире в Красногвардейском районе. 

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер) 

Теги: газовая плита, ожоги
Категории: Лента новостей, Происшествия, Пожар, Новости СПб, Новости Ленинградской области,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии