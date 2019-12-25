Под Петербургом пенсионерка случайно загорелась от газовой плиты и погибла

В Гатчине пенсионерка погибла после того, как случайно дома загорелась от газовой плиты. Об этом пишет "Фонтанка".
Предварительно, еще 7 декабря 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу из квартиры на Чкаловской улице. У нее был ожоговый шок и обгорел 31% тела, в частности, пострадали голова, шея и правая рука. Накануне ночью врачи констатировали смерть.
Ранее мы рассказывали о том, что взрыв газовой плиты произошел в квартире в Красногвардейском районе.
Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)
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