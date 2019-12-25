Под Петербургом пенсионерка случайно загорелась от газовой плиты и погибла

Еще 7 декабря 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу.

В Гатчине пенсионерка погибла после того, как случайно дома загорелась от газовой плиты. Об этом пишет "Фонтанка".

Предварительно, еще 7 декабря 87-летнюю женщину госпитализировали в больницу из квартиры на Чкаловской улице. У нее был ожоговый шок и обгорел 31% тела, в частности, пострадали голова, шея и правая рука. Накануне ночью врачи констатировали смерть.

Ранее мы рассказывали о том, что взрыв газовой плиты произошел в квартире в Красногвардейском районе.

Фото: pxhere (носит иллюстративный характер)