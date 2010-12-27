о новому стандарту, который касается безопасности дорожного движения, запрещается ставить киоски и другие нестационарные торговые точки на тротуарах. В этот список попали и газетные киоски, и цветочные магазины.

В Петербурге не будут сносить газетные киоски благодаря Росстандарту. Организация внесет пояснения к национальному стандарту, касающемуся автомобильных дорог и улиц. В Госдуме состоялось совещание по этому поводу в пятницу, 26 октября.

По новому стандарту, который касается безопасности дорожного движения, запрещается ставить киоски и другие нестационарные торговые точки на тротуарах. В этот список попали и газетные киоски, и цветочные магазины.

В Комитете по печати Санкт-Петербурга оперативно отреагировали на данный факт и попросили федеральную власть сохранить киоски с периодической печатью.

В итоге сегодня на совещании в парламенте компромисс был найден. В Росстандарте заявили, что новый стандарт трактуется неправильно и не относится к киоскам, торгующим периодической печатной продукцией. До конца октября ведомство внесет соответствующие разъяснения к ГОСТ Р 50597-2017 для того чтобы решить проблему, исключив неверное толкование закона.

Таким образом, газетные киоски останутся на городских тротуарах.

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