В Гатчинскую больницу поставят новый ангиограф и рентген

В настоящее время ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" – одно из самых крупных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений Ленинградской области.

До конца года в Гатчинскую больницу будет поставлено новое диагностическое оборудование. Об этом рассказали в администрации Ленобласти.

До конца года в Гатчинскую больницу поставим новый ангиограф и рентген. От руководства больницы и комитета по здравоохранению жду предложений по капитальной модернизации больничного комплекса. Александр Дрозденко, губернатор Ленобласти

В настоящее время ГБУЗ ЛО "Гатчинская клиническая межрайонная больница" – одно из самых крупных многопрофильных лечебно-профилактических учреждений Ленинградской области, в состав которого входят: 5 взрослых поликлиник, детская поликлиника, женская консультация, стоматологическая поликлиника, 14 врачебных амбулаторий, 21 фельдшерско-акушерский пункт и фельдшерский пункт, станция скорой медицинской помощи с тремя подстанциями, 3 стационара: Гатчины, Вырицкой районной больницы, Сиверской районной больницы.

С начала 2024 года на ремонт структурных подразделений ГБУЗ ЛО "Гатчинская КМБ" выделено 23 млн рублей.

Фото: администрация Ленобласти