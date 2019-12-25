Гатчинский парк до конца апреля закроют на просушку

Пока парк будет закрыт, его подготовят к летнему сезону.

Гатчинский парк закроют на просушку с 5 по 30 апреля. Просушка нужна для того, чтобы сохранить ценные сады и парки, так как нагрузка на их дорожки и тропинки довольно серьезная. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

Во время весны дорожная "одежда" теряет прочность и щебеночно-набивное покрытие разрушается под воздействием испытываемой нагрузки. Просушка позволяет этого избежать. ГМЗ "Гатчина"

Пока парк будет закрыт, его подготовят к летнему сезону. Больные деревья вырубят, кустарники обрежут и высадят летние растения.

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец