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Гатчинский парк до конца апреля закроют на просушку
Сегодня, 16:50
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nastya960

Гатчинский парк до конца апреля закроют на просушку

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Пока парк будет закрыт, его подготовят к летнему сезону.

Гатчинский парк закроют на просушку с 5 по 30 апреля. Просушка нужна для того, чтобы сохранить ценные сады и парки, так как нагрузка на их дорожки и тропинки довольно серьезная. Об этом сообщила пресс-служба ГМЗ "Гатчина".

Во время весны дорожная "одежда" теряет прочность и щебеночно-набивное покрытие разрушается под воздействием испытываемой нагрузки. Просушка позволяет этого избежать.

ГМЗ "Гатчина"

Пока парк будет закрыт, его подготовят к летнему сезону. Больные деревья вырубят, кустарники обрежут и высадят летние растения. 

Фото: ВКонтакте/ Гатчинский дворец

Теги: гатчина, гатчинский парк, просушка
Категории: Лента новостей, Новости Ленинградской области,

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