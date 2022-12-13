Гатчинский музей-заповедник переходит на летний режим работы

ГМЗ "Гатчина" меняет график работы. Парк переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
Летнее расписание будет действовать с 1 июня по 31 августа. Гатчинский дворец будет открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 (касса и вход – до 18:00).
Приоратский дворец будет принимать посетителей каждый день с 11:00 до 18:00.
Павильон Венеры и Березовый домик можно посетить в любой день ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход туда по билету в Дворцовый парк.
До 31 июля Дворцовый парк работает с 06:00 до 23:00. Билеты продаются на сайте.
Обратите внимание на санитарные дни – 5 июня, 3 июля и 7 августа (это понедельники). Дворцовый парк открыт, а вот дворцы и павильоны в эти дни не работают.
Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"
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Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина" (Александра Кулеш)
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