Гатчинский музей-заповедник переходит на летний режим работы

До 31 июля Дворцовый парк работает с 06:00 до 23:00.

ГМЗ "Гатчина" меняет график работы. Парк переходит на летний режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

Летнее расписание будет действовать с 1 июня по 31 августа. Гатчинский дворец будет открыт ежедневно с 10:00 до 19:00 (касса и вход – до 18:00).

Приоратский дворец будет принимать посетителей каждый день с 11:00 до 18:00.

Павильон Венеры и Березовый домик можно посетить в любой день ежедневно с 11:00 до 19:00. Вход туда по билету в Дворцовый парк.

До 31 июля Дворцовый парк работает с 06:00 до 23:00. Билеты продаются на сайте.

Обратите внимание на санитарные дни – 5 июня, 3 июля и 7 августа (это понедельники). Дворцовый парк открыт, а вот дворцы и павильоны в эти дни не работают. Пресс-служба ГМЗ "Гатчина"

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Фото: ВКонтакте / Гатчинский дворец • музей-заповедник "Гатчина" (Александра Кулеш)