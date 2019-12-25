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В деревне Большие Борницы в массовом ДТП погиб 64-летний водитель Daewoo Matiz
Сегодня, 11:53
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

В деревне Большие Борницы в массовом ДТП погиб 64-летний водитель Daewoo Matiz

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При обгоне лесовоза Iveco с полуприцепом водитель совершил касательное с ним столкновение.

Полиция проводит проверку обстоятельств смертельной аварии в Больших Борницах на трассе "Гатчина – Ополье". Об этом сообщили в пресс-службе МВД по Петербургу и Ленобласти.

В полицию 12 марта в 06:30 поступило сообщение о ДТП на 12 километре автодороги "Гатчина – Ополье", в населённом пункте Большие Борницы.

Госавтоинспекцией было установлено, что 64-летний водитель, управляя автомобилем Daewoo Matiz, двигаясь от населённого пункта Шпаньково в сторону поселка Войсковицы, при обгоне лесовоза Iveco с полуприцепом совершил касательное с ним столкновение. После этого он столкнулся с движущимся во встречном направлении автобусом "ВОЛГАБАС" без пассажиров и с попутным автомобилем Lada под управлением 46-летнего мужчины.   

В результате ДТП водитель Daewoo погиб на месте, его пассажир, 50-летний мужчина, госпитализирован в тяжёлом состоянии.

Фото: МВД по СПб и ЛО

Теги: daewoo matiz, гатчина ополье, смертельное дтп
Категории: Лента новостей, Происшествия, ДТП, Новости Ленинградской области,

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