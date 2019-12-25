Гастроном "Стокманн" в "Невском центре" решено закрыть из-за потери выручки во время карантина

В ноябре в ТК на этих площадях откроется супермаркет "Азбука Вкуса".

Гастроном "Стокманн" в ТК "Невский Центр" решено закрыть. Об этом сообщили Piter.tv в пресс-офисе STOCKMANN в России.

Здесь подчеркнули, что этот гастроном - под управлением ООО "Лэнд" на условиях сублицензии.

ООО и решило закрыть гастроном, поскольку он, как отметили в пресс-офисе, работал, в основном, на обслуживание туристов, сильно потерял в выручке в период повышенной готовности. "Совершенно понятно что туристический поток будет в ближайшие месяцы небольшим, а, значит, и восстановления выручки ожидать не приходится", - считает представитель пресс-офиса.

Он напомнил: STOCKMANN закрыл все гастрономы в РФ еще весной 2016 года ввиду того, что из-за контрсанкций (запрет на ввоз ряд продуктов из Европы – Piter.tv) они лишились уникального ассортимента и не выдерживали конкуренции с лидерами рынка. После этого остался лишь гастроном в "Невском Центре".

В тоже время универмаг "Стокманн" в ТК "Невский Центр" продолжает работать и откроется, как только будет соответствующее разрешение властей. "Опыт "Стокманн" в Москве и Екатеринбурге показывает, что после закрытия гастронома, универмаг не теряет ни в трафике, ни в выручке", - отметили в пресс-офисе.

В "Невском центре" вместо этого гастронома будет открыта "Азбука Вкуса"

В ноябре на "минус первом" этаже ТК, как планируется, будет открыт супермаркет "Азбука Вкуса", сообщила пресс-служба "Невского центра". Концепция магазина будет не совсем обычной. Здесь намерены реализовать самые современные тренды в продуктовом ритейле.

Супермаркет станет якорным арендатором на минус первом этаже ТК. Ритейлер подписал договор аренды на десять лет с возможностью пролонгации. Площадь нового магазина составит 2200 квадратных метров, отметили в пресс-службе.

"Мы рады, что в текущих непростых для любого бизнеса условиях устойчивый обоюдный интерес позволил нам достичь взаимовыгодных условий и подписать договор с "Азбукой Вкуса", – заявил в этой связи руководитель пресс-службы ТК "Невский Центр" Дмитрий Кирман.

"Азбука Вкуса" представлена в Петербурге, Москве, Подмосковье. Включает 103 одноименных супермаркета, 10 семейных гипермаркетов, 57 минимаркетов "AB Daily", 3 специализированных Энотеки, городское бистро "АВ Бистро", и интернет-магазин av.ru.

ТК "Невский Центр" объединят более 100 магазинов.

Как сообщало ранее Piter.tv, в Петербурге летом появится новая торговая сеть.

Фото: nevskycentre.ru